Fotograf Matyáš Slavík.Zdroj: archiv M. Slavíka

Fotografování Matyáše Slavíka oslovilo na střední škole, kde původně studoval filmařinu. „Hned v prváku jsme se seznámili se zrcadlovkou, učili nás fotit," vzpomíná Slavík. A právě v těch chvílích se otevřela jeho cesta k forografii. Postupně se zaměřil na focení zvířat. „Proč zrovna zvířata, to je otázka, kterou si kladu poměrně často. Sám nevím. Ale prvním impulsem byl den, kdy jsem bez jakéhokoliv důvodu odešel do zoo fotit. Tehdy jsem poznal, že je to to, co mě baví," vypráví mladý fotograf.