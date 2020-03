S největšími komplikacemi se potýkal hned na počátku své cesty, když se snažil dostat z Brna do Břeclavi. U vlaku, kterým měl jet do Břeclavi, totiž hlásili sedmdesát minut zpoždění. Na přestup v Břeclavi měl přitom pouze dvacet minut. „Vyjíždělo se tehdy ještě v Brně z dolního nádraží. Přijel zpožděný rychlík z Prahy, který pokračoval do Bratislavy. Musel jsem jím to risknout. Pochopitelně v Modřicích jsme už stáli. Ale nakonec nás pustili po jedné koleji, takže vlak v Břeclavi jsem chytil,“ zakončuje pozitivní zprávou.