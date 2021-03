1996: rakouská liga, Vídeň Vikings vs. Alligators BrnoZdroj: Archiv Zbyňka Zelinky

Ovšem všechny to bavilo a zvládali domluvu i bez vymožeností současné techniky. „Management udělal obrovský skok, už nemám zalepenou pusu, jak jsem slinil známky a každého obesílal dopisem. V roce 1996 jsem měl mobil jediný a nebylo komu volat, takže jsme posílali koresponďáky a telegramy, to už dnes znamená prehistorii. Jedeme v online světě a dostali jsme se do takové fáze, že ze čtyřvěté zprávy čte příjemce jednu větu. Je tendence všechno zhušťovat, říkat jednoduše. Je to velký skok od psaní románů k morseovce,“ culí se Zelinka.

Několik sezon po svém vzniku hráli Alligators třetí rakouskou ligu. V roce 1996 se probojovali do druhé rakouské ligy, ale po vzniku české soutěže už to nešlo kombinovat. „Bylo toho strašně moc a nestíhali jsme, takže jsme rakouské dali vale a hráli českou. Zásadní posun od té doby vidím v časech tréninků. Dřív jsme začínali ve čtyři odpoledne a chodili i pracující, ale dneska v půl páté nepřijde ani patnáctiletý kluk, protože je ve škole. Ani v sedm večer není tolik lidí jako v osm, hráči jsou víc zatížení prací i školou,“ všímá si.