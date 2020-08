Větší potenciál ale viděl v pískání, a tak místo hráčského postupu do divizní Bystrce upřednostnil postup do moravských soutěží coby rozhodčí. Na Moravě to ale neskončilo, přes nejvyšší českou ligu se dostal až k rozhodování zápasů pod hlavičkou evropské unie UEFA. „Na mezinárodní úrovni nebyly takové tlaky jako tady. Bylo to uvolněnější, to pravé fotbalové, na co se člověk těší. U nás je na rozhodčího kladen větší nápor, fotbal je tu urýpanější a sudí musí být psychicky odolní,“ srovnává své tříleté rozhodování v Evropě s českými soutěžemi.

Zdroj: archiv Deník