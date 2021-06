Jiřího Voneše baví běhání.Zdroj: Jiří Voneš

Přestože si za pětadvacet let v Kuřimi prošel rolí závodníka, trenéra a předsedy klubu, nejraději vzpomíná na své plavecké začátky. „Užívali jsme si, že můžeme závodit a plaváním se bavit. Bylo to bezstarostné období, kdy jsem neměl plnou hlavu toho, jestli bude klub za půl roku existovat. Přestože jsme kvůli tehdejším tréninkovým podmínkám byli rádi za nějaké rozumné časy na krajských přeborech, byli jsme skvělá parta,“ říká Voneš, který tehdy dvakrát do týdne absolvoval hodinový trénink. Tedy to, co dnešní závodníci v klubu natrénují za pouhý den.