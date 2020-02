Než se mu s přáteli podařilo dostat kryt do současné podoby, trvalo to včetně příprav tři roky. „Příprava však nikdy neskončila, protože každý den bojujeme s problémy, které přináší starost o rozsáhlé podzemní prostory. Starat se o sedmdesát místností nad zemí je složité, je to prostor o rozloze dvaceti bytů 3+1. Zkuste si to představit - tady jsou ale v podzemí, kde je vlhko, nemůžete tam otevřít okna a vyvětrat. A dostat se na některá místa je složité,“ vysvětluje Paleček.