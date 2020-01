Poslepu šel městem, bavil se s lidmi v Bronxu. Kvůli inspiraci pro písně o Brnu

Kapela Nevermore & Kosmonaut by měla na podzim tohoto roku vydat novou desku. Její pracovní název zní Písničky do rakety, obsahovat bude devět skladeb včetně bookletu, ve kterém se bude odvíjet příběh fiktivní cesty členů kapely do vesmíru za stanoveným úkolem. „Písně budou o tom, že když něco opouštíte, naplno si přitom uvědomíte, co je pro vás důležité. Pro mě budou třeba o rodině a o tom, co tady mám rád. Texty by měly být zároveň sondou do aktuálních věcí, které prožíváme. Celé to zabalíme do příběhu čtyř astronautů při pomyslné cestě vesmírem,“ nastiňuje podrobnosti dalšího plány kapely.