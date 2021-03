Parta kamarádů a nadšenců do filmařiny, co pod názvem Tucet špinavců produkuje na svém youtubovém kanálu komediální videa.Zdroj: Tucet špinavců

Tucet špinavců není spolek amatérských herců, ale pouze parta talentovaných kamarádů a nadšenců do tvorby krátkých videí. Matěj Škop zastává funkce autora, scénáristy, režiséra, producenta, editora a příležitostného herce. „Děcka mě respektují, jinak by to nefungovalo. Ale často si ze mě dělají srandu, protože jsem poměrně cholerický,“ líčí vztah mezi kamarády a zároveň spolutvůrci.

Škop se nechce ani tlačit do vůdčí pozice. Vždy se všech zeptá, jestli to dává smysl a oni s tím souhlasí. Podle něj je klíčem k úspěchu to, že když se chová jako hlupák, lidi mu to na rovinu řeknou.