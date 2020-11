V Českých Budějovicích strávil šest let, poté se vrátil domů do Brna. Kariéru ukončil s devadesáti absolvovanými souboji. „Byla tam dobrá parta, box jsem jsem si užíval, ale už mě to táhlo do Brna. Na boxu mě mrzí, že není možnost udělat víc proti rozhodčím. Dneska okrádají ještě víc než dřív, tedy co je na body, když není knokaut. Dá se to změnit jen tak, aby měli odboxovaných minimálně deset či patnáct zápasů, než půjdou do ringu. Ne že si jen udělají rozhodcovský kurz. Musí řídit zápasy spravedlivě, ne podle toho, kdo je jim sympatický,“ pronesl Andert. Když se vrátil na jižní Moravu, chyběla v Brně vyšší boxerská soutěž. Věnoval se tak hlavně své práci, od devatenácti let řídil nákladní auto. „Někteří boxeři trénovali na Jánské, kde jsem občas pomáhal, po roce 1982 jsem si udělal třetí trenérskou třídu. V roce 1988 jsem se stal koučem Komety a za rok jsme vyhráli první ligu,“ zmínil.

Zdroj: archiv