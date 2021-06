Milan Strmiska vyrábí šperky z perleti a rohoviny.Zdroj: Se souhlasem Milana Strmisky

Vyučený chladírenský mechanik propadl broušení perleti před třiceti lety. „Bavila se tím moje švagrová, zpracovávala odpad po knoflíkářích. Později jsem po ní zdědil i nasbírané zásoby, z kterých tvořím dodnes. Perleť je čím dál vzácnější materiál, je to vlastně polodrahokam. Už se z Asie nesmí do Evropy ani dovážet,“ odtajňuje.

Vedle blýskavého materiálu z škeblí a mušlí je stále vzácnější i rohovina. „Dříve jsem ji kupoval z masokombinátu, ale Evropská unie to zakázala, že je to nebezpečný materiál. Tak nakupuji rohy od soukromníků. Je to ale čím dál horší, protože ubývá krav, za chvíli bude rohovina vzácnost. Je to krásný materiál, ale je stále menší a slabší, protože je pro chovatele nežádoucí, tak jejich růst potlačují“ krčí rameny Strmiska.