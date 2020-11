Při přípravě programu jí slouží k inspiraci také sbírky Františka Sušila, Jana Vyhlídala a vzpomínky žijících pamětníků. I když domovským městem souboru je Vyškov, neváhá s dětmi vyjet i do dalších měst nejen v regionu, ale i v celém Česku nebo v zahraničí. „Děti se seznamují se s říkadly, písněmi, tanci, tanečními hrami, zvyky a obyčeji Vyškovska a celé Hané. Učíme je poznávat to, co žily a z čeho se radovaly děti předešlých generací v našem regionu. Poznáváme spolu lidové tradice a výroční zvyky,“ vysvětluje.

Zdroj: Archiv DFS Klebetníček