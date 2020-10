Stepem zkrátka žije. „Čím déle stepaři stepují, tím mají větší problém se odpojit. Začínají vypadat, jakoby nebyli úplně v pořádku. Stále si nějak ťapkají, opakují rytmus a zvuky, co jím znějí dobře. Nedá se to zastavit. Je to takový mechanismus, ke kterému se člověk vrací, když o něčem přemýšlí. Začalo to, když mi bylo třináct. Cítil jsem, že step přibírá zbytek života, ale samozřejmě to tak není vždy. Třeba když jsem teď řešil maturitu, step prim nehrál,“ uzavřel se smíchem.

AUTOR: JAROSLAV GALBA

Zdroj: Archiv T. Košira