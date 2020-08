Své zálibě, která se stala i jeho zaměstnáním, věnuje prakticky veškerý čas. „Více trvalé bydliště mám nyní v Brně. S modely trávím čas až do noci, většinou tady i spím. Domů do Blanska jezdím tak třikrát do měsíce,“ přibližuje původním povoláním strojař, který pracoval i v jaderné elektrárně Temelín.

Zdroj: Deník / Michal Hrabal