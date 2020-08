K fotbalu ho přivedl táta, který na konci šedesátých let sázel branky i v nejvyšší soutěži. „Narodil jsem se v Boskovicích, ale kvůli otci jsme jeli do Zlína, kde hrál dva roky. Tehdy za Gottwaldov střílet dost důležité góly a všichni ho tam znají. Pak přestoupil na Slovensko, kde jsme bydleli dalších pár let, a narodil se brácha. Když jsem měl jít do první třídy, máti řekla, že se přestěhujeme zpátky do Blanska a od té doby jsem tady. V Blansku otec hrál taky a je tu vážený. Bohužel mám problém, že jsem jeho syn,“ vzpomíná se smíchem Malits.

Zdroj: archiv