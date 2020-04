Všechno potřebné na cestu si nesli v batozích na zádech. "Šli jsme přes Brno do Rakouska a Švýcarska, odkud jsme zamířili přes Francii do Španělska. Prvním cílem cesty bylo známé poutní místo Santiago de Compostela, kde jsou uloženy ostatky svatého Jakuba, což byl apoštol. A druhým cílem byl nejzápadnější cíp Španělska, místo zvané Cape Finisterre, které bylo v minulosti od dob římské říše až do objevení Ameriky Kolumbem považováno za konec světa," vysvětlil Hanuš.