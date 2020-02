Už šest let pořádá srazy retro vozů a veteránů. Patočka umí i veteránský guláš

Osmačtyřicetiletý nadšenec je předsedou spolku. "Mám rád starší auta ze šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých let dvacátého století. A když za mnou tehdy přišla paní, která po dědovi zdědila škodovku z roku 1974, že neví, co s ní, tak jsem auto od ní koupil, jinak by šlo asi do šrotu. Dal jsem za ně deset tisíc. Opravil jsem je, trochu vylepšil a teď má hodnotu kolem sedmdesáti tisíc korun. Ale podobně stará auta se klidně prodávají i za víc než sto tisíc," říká Patočka.