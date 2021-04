Jan Zavadil jako trenér.Zdroj: se souhlasem RC Dragon Brno

Když na přelomu tisíciletí ukončil svoji aktivní kariéru, dal si od ragby na chvíli pauzu. S brněnským Dragonem se ovšem nerozloučil a o několik let později začal v klubu vystupovat v roli trenéra. „Hraní mě bavilo určitě víc, trénování jsou spíš nervy než zábava. Buď jsou starosti s hráči nebo při zápase. Neplatí, že když hrajete, musíte se pak nutně stát trenérem. Zkoušel jsem to, ale není to pro mě. Nemám na to ani geny, ani charisma,“ popisuje bývalý trenér, který vedl juniory i muže.