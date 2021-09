„Chtěla jsem připravit nejen pro ženy něco praktického a zábavného. Něco, co se jich dotkne i naopak. Utěrky k nim totiž mluví a zároveň jim je nasloucháno,“ vypráví.

Nezvyklým způsobem tak propojuje tradici poezie a brněnského textilního průmyslu. „Všechno to vlastně začalo u nás doma, a hlavně díky mým rodičům. Máma měla vždycky něco s textilem, zatímco táta zase s textem, takže mám od každého něco. Také babička byla vždycky originální a dědeček pak opravdový pracant,“ vzpomíná Moudrá.

Dle svých slov se svými texty pokračuje dál ve šlépějích svých předků. Jsou součástí projektu Texty na textilu. „Asi vždycky jsem vlastně byla nějak spjatá s kuchyní. Na utěrkách jsou moje texty přitom intuitivní, vytryskly přirozeně a já jim nebránila. Když bereme své blízké i vzdálenější okolí s jeho klady i zápory, umožní nám to nejednou rozvinutí potenciálu zase o trochu víc,“ vysvětluje žena.

Staré plakáty z kin

Prvotní nápad tak přetavila ve výsledné výrobky. „Jsou neobvyklé, nadčasové a vypiplané. S grafikou a vzhledem připomínající staré plakáty kin. Dělám je pro ty, co se chtějí dovědět o sobě více třeba právě z utěrky, a i když má spousta domácností myčku, věřím, že mnohým zpříjemní chvíle v kuchyni,“ vyjmenovala Moudrá.

I do jejího života přitom zasáhla pandemie. „Díky koronaviru jsem měla možnost pracovat na tomto projektu dál. Popisuji nálady jednotlivých znamení zvěrokruhu. Přijde mi totiž, že emoce, umění a to, co je snad psáno ve hvězdách, lze propojit také tímto způsobem,“ zdůrazňuje.

Nepracuje přitom pouze s utěrkami, ale například také s originálně potisknutým ložním prádlem, kde si zájemce může vybranou báseň pokaždé přečíst před spaním. Pokračovat s tím chce rozhodně dál.