Zdroj: archiv A. Chaloupka

Už při studiu medicíny zaznamenala první úspěchy. Získala americké stipendium a mohla tak strávit čtyři měsíce v laboratoři na Harvardově univerzitě. Později se tam vrátila i jako studentka doktorátu. „Také jsem měla možnost dostat se na výzkumnou stáž na Mayo Clinic v Minnesotě. Obojí bylo nejen obrovskou zkušeností pracovní, kdy jsem měla možnost se učit od špiček v oboru, ale také mě to velmi ovlivnilo na úrovni osobní. Vyjet sama do zahraničí, prosadit se v cizím prostředí a učit se nové věci. To všechno s sebou nese velkou dávku nepohodlí a člověka to nutí vystoupit ze svého vlastního stínu,“ podotýká kardioložka, která současně žije v Brně i Londýně.