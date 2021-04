Lásku ke zvířatům má v krvi.Zdroj: Roman Víšek

Třeba v létě při procházce u Velké Klajdovky našli morče. „Nejdříve jsme nevěděli, co to je a mysleli si, že to je třeba nutrie. Jenže to bylo morče,“ vzpomíná Víšek.

Nebylo špinavé a vypadalo, že je na místě jen chvilku. „Bylo sychravo a nebylo vůbec prochlazené. Shodou okolností jsme po cestě viděli pár s malým dítětem, které brečelo. Oni mu říkali, ať se nebojí, že bude další, tak jsme si to spojili. Ale nevíme,“ zmiňuje.