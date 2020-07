Nyní hraje go jen přes internet, což mu podle jeho slov stačí ke štěstí. Deskovou hru pocházející z Číny objevil ale už před nástupem na střední školu. „Asi v roce 1974 hledali někoho do klubu. V té době to nebylo vůbec rozšířené a šachy mě nebavily, kamarád Luboš Vlček tehdy založil go klub pod Socialistickým svazem mládeže,“ praví jedenašedesátiletý Kovařík. Tehdy bylo ovšem málo turnajů a s hraním přestal. Tedy jen do roku 2000, kdy se ke go vrátil.

