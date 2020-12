Zdroj: Deník / VLP Externista

Mezi její největší dráhařské úspěchy jednoznačně patří tři čtvrtá místa na evropském šampionátu juniorů, která jí dělají radost dodnes. Nebylo to tak ale vždy. „Čtvrté místo je čtvrté místo, ještě k tomu třikrát po sobě. Tehdy mě to hodně trápilo, ale s odstupem času jsem za ně vděčná. V tomtéž roce se navíc stala Sára juniorskou mistryní světa. Být tam a prožívat to s ní byl neskutečný zážitek, určitě to patří mezi mé nejoblíbenější vzpomínky,“ povídá dcera dvojnásobného mistra republiky a účastníka olympijských her v Soulu z roku 1988 Martina Kaňkovského.