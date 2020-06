Zdroj: Deník / VLP Externista

V dorosteneckém a juniorském věku dělal sprint triatlon, pak přesedlal na olympijský. Mezi jeho největší úspěchy patří juniorský titul mistra republiky, v reprezentaci do 23 let závodil na mistrovství Evropy. „Zkusil jsem i poloviční ironmanskou trať, ale to mi stačilo, už to bolelo. Teď závodím jen pro zábavu, už netrénuji, vybírám si hlavně příjemné prostředí, kde se sejdeme s kamarády jako Vysočanský triatlon, Blanenský plecháč, jezdím do Moravských Budějovic, cokoli je v dosahu, abych ráno vyjel a večer se vrátil. O ambice na bednu už mi nejde, chci si to užít atmosféru,“ sděluje brněnský rodák.