Veškeré plodiny hnojí čistě přírodním způsobem. Sám se i proto označuje za eko pěstitele. O pěstování bio plodin ani neusiluje. „Když nemám dešťovou vodu, musím použít vodu z řádu, už tím nespadám do kategorie bio. Když vezmu hnůj od normálního koně a dám ho do země, není na tom přece nic špatného. Slepice krmím normálním obilím a nikoliv kupovaným obilím, to by potom stálo vajíčko dvanáct korun a ne čtyři,“ vysvětluje Tunkr. Třeba pro koňský hnůj si pravidelně dojíždí k chovatelům koní, kteří mají stáje ve Dvorska na jižním okraji Brna.