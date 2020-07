Zdroj: archiv T. Doležela

Dva autorské kousky zpracované do videoklipů umístil na videokanál Youtube. "A do konce prázdnin bych chtěl udělat další klip, už na něj šetřím. Natočení jednoho videoklipu mě totiž přišlo na zhruba pět tisíc korun," uvedl muzikant, který by si chtěl v budoucnu muzikou přivydělávat.