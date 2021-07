„Změnil jsem plány a zůstal před olympiádou doma. Měl jsem být původně v Koreji na soustředění, abych se adaptoval na vysoké teploty a časové pásmo. Změna mě nevykolejila. Naopak bylo příjemné být do poslední chvíle v domácím prostředí,“ vzkázal Ondra v nahrávce pro média těsně před svým odletem do Tokia.

Osmadvacetiletý brněnský rodák patří mezi hlavní naděje české výpravy na hrách, před nimiž se musí popasovat s velkým očekáváním fanoušků. „Tlak poměrně dlouhou dobu dopředu se nedá srovnat s ničím, co jsem v kariéře zažil. Do určité míry je to ale podobné jako třeba před mistrovstvím světa, jen ještě silnější. Vyhnout se mu nejde. Člověk ho musí překlopit do nějaké pozitivní motivace, aby pak předvedl potřebný výkon,“ zmínil Ondra.

Za hlavního favorita na zlato se ovšem nepovažuje. „Což si myslím, že mi psychicky pomáhá. Ambice určitě nějaké mám, ale nebudu je říkat. Všechno záleží na stavěčích, co pro nás připravili. Myslím si, že za poslední dva tři roky jsem udělal spoustu práce a i ve svých slabších stránkách jsem se posunul, což by dávalo poměrně velkou šanci na dobrý výsledek,“ pravil Ondra.

Ke správnému nastavení mysli mu pomohl právě i předolympijský čas strávený doma. „Chtěl jsem mít co největší klid a pohodu. Nesoustředil jsem se jen na trénink, ale taky na rehabilitaci. Poslední dny už toho člověk tolik nenatrénuje. V závěrečných dnech je třeba získat dobré pocity a nabrat zdravé sebevědomí, že je na tom dobře. To se mi povedlo beze zbytku. Poslední dny před odletem byly velmi úspěšné,“ těšilo trojnásobného mistra světa v lezení na obtížnost, který jednou ovládl také světový šampionát v boulderingu.

Zrádnost olympijského závodu spočívá v tom, že kromě Ondrovy parádní disciplíny lezení na obtížnost a boulderingu je součástí kombinace také lezení na rychlost, v níž Ondra mezi nejužší špičku nepatří.

Právě zařazení kombinace na olympijské hry vzbudilo rozpaky v lezecké komunitě. „Je škoda, že když už se lezení dostalo na olympiádu, nepůjde o nějakou spektakulární formu, která by zaujala i širokou veřejnost. Představí se sice všechny disciplíny, ale lepší by bylo, kdyby byla každá zvlášť. Třeba lezení na obtížnost trvá čtyřicet až pětačtyřicet minut, což je pro televize fantastický formát. Takto závody potrvají až tři a půl hodiny,“ poznamenal Ondra dříve v rozhovoru pro Deník Rovnost.

Olympijská kvalifikace čeká českého favorita přesně za týden, finále je na programu příští čtvrtek. „Olympiáda asi bude jiná než předchozí. Těším se hlavně na samotné lezení,“ doplnil brněnský šampion.