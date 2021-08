V posledních měsících se z toho stala milá tradice. Tenistka Barbora Krejčíková se domů na jih Moravy vrací v kapse s velkými českými tenisovými milníky. Po červnovém vítězství na Roland Garros se účastnila jen menších setkání, po zlaté olympijské medaile z Tokia, na kterou dosáhla ve čtyřhře společně s Kateřinou Siniakovou, navštívila ve středu olympijský festival v Brně, kde ji vítaly desítky nadšených fanoušků a taky bývalá špičková brněnská tenistka Lucie Šafářová.

Tenistka Barbora Krejčíková přivezla na olympijský festival zlatou medaili. | Foto: Deník/Jiří Sláma

„Je to hrozně příjemné. Nečekala jsem, že přijde tolik lidí. Potěšilo mě, že tu bylo hodně malých dětí. To je taky to, proč jsem přijela. Doufám, že naše výsledky namotivují mladší generaci, aby si tady vybrala nějaký sport. Třeba tu za pár let pak bude někdo z nich stát s medailí jako my,“ uvedla pětadvacetiletá brněnská rodačka.