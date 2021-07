Choupenitch za poslední rok a půl před olympiádou absolvoval jen dva turnaje, proto se spoléhal spíš jen na trénink. V době koronavirové pandemie šermoval dokonce i v potemnělých garážích. „Pracoval na každém detailu, aby jeho forma byla dokonalá. Dělá to samozřejmě před každým turnajem, ale před olympiádou se snažil o maximální preciznost," líčil Totušek a s úsměvem dodal: „Potřeboval ale taky nějakou rehabilitaci a relax, což se pak u moře plnilo opravdu dobře.“

Brzy devatenáctiletý šermíř sledoval výkony svého kolegy na olympijském festivalu v Brně. „Díval jsem se na velkou obrazovku nejen s ostatními šermíři. Užíval jsem si to, protože tam byla super atmosféra a i když je náš sport dost složitý na pravidla, všichni lidi fandili a přáli Sašovi medaili," popsal zážitek z areálu SKP Kometa v brněnských Pisárkách.

Poprvé se Totušek setkal s osm let starším sportovcem v osmi letech. „Mamka mi tehdy řekla, ať se jdu vyfotit se Sašou Choupenitchem, že je mistr Evropy. V tom věku jsem ale neměl ponětí, co znamená být evropský šampion. Jen jsem si před něj stoupl, a proto taky můj výraz byl takový zvláštní," usmál se Totušek, jenž se narodil v Brně, ale do čtrnácti let žil a šermoval v Bystřici nad Pernštejnem.

Šermíř Marek Totušek se poprvé potkal s idolem a kamarádem Alexanderem Choupenitchem ve svých osmi letech.Zdroj: Archiv M. Totuška

Od prvního setkání se jejich vztah vyvíjel, trénovali spolu a pak ho dokonce Choupenitch bral od roku 2016 na soustředění do Londýna. „Z mého idolu se stal kamarád a kolega, jsme schopni spolu šermovat, trénovat a trávit většinu času. Je to takový můj velký brácha," prohlásil Totušek.

Spolupráci s nyní olympijským medailistou si pochvaluje. „Vytáhl mě a namotivoval. Díky němu jsem získal takovou chuť a lásku k šermu, touhu dělat ho naplno. Pořád mě bral s sebou na soustředění do zahraničí a dával nějaké rady. Teď už ale o různých věcech i diskutujeme a polemizujeme, snažíme se popohánět jeden druhého. Díky němu jsem tam, kde teď jsem," poznamenal.

I Totušek už má za sebou šermířské úspěchy. Je několikanásobným republikovým šampionem a v roce 2020 získal bronz na juniorském mistrovství Evropy. „Neskutečně mě motivuje, když vidím, že můj kamarád a tréninkový parťák dokázal něco tak neskutečného. Vidím, že to jde a myslím, že na další medaili nebudeme čekat dalších sto let,“ narážel na to, že z posledního olympijského úspěchu se český šerm radoval před 113 lety.

A jaké jsou Totuškovy cíle v rozjeté kariéře? Napodobit Choupenitche. „Chci se určitě kvalifikovat na olympiádu a nejlepší bude, kdybychom se tam dostali společně se Sašou jako tým, ne jako jednotlivci. Moje ambice jsou určitě nejvyšší, protože člověk, který chce uspět v nějakém oboru, musí vždycky přemýšlet nad nejvyššími cíli a musí mít nějaké sny. Ten můj je samozřejmě olympijská medaile, což je vrchol nejen v našem sportu," podotkl Totušek.

Přestože nedávno dostal nabídku na studium na prestižní americké Pensylvánské státní univerzitě, jeho další kroky nejspíš povedou do Itálie. „Na konci srpna se tam stěhuju za Sašou. On tam už teď dva poslední roky trénuje a jezdil jsem za ním jednou za měsíc na soustředění. Teď bych se tam rád přesunul natrvalo a studoval vysokou," prozradil své plány Totušek.