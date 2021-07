Sedmadvacetiletý Choupenitch je členem Sokola Brno I, ve kterém se po heroickém pondělním výkonu zařadil po bok olympijských medailistů a legend Jana Gajdoše nebo Zdeňka Růžičky. „Sašovi postavíme asi pomník," zářil Martin Vlk, starosta brněnského oddílu.

Výjimečnost úspěchu českého šermíře potvrzuje i Štelcl: „Kdokoliv ze Sokola dosáhl takových vysledků, oslavujeme ho dlouhé roky a dáváme mu medaile za zásluhy. Saša už tady bude jednoznačně zapsaný."

Přestože Choupenitch jezdí především na soustředění do Itálie, do brněnské sokolovny chodí často. Hlavně do posilovny. Štelcl s ním ale bezprostředně před turnajem nemluvil. „Vždycky se uzavře do sebe a řekne: Nechte mě být, potřebuju si to sám srovnat," líčil předseda brněnského šermu.

Ten pracuje jako doktor, v jeho čekárně se nejen při bitvě o bronz zastavil čas. „Pacienti musejí chvíli počkat, nemohl jsem si to nechat ujít. Doufám, že paní, která tady čekala půl hodiny, článek nebude číst," rozesmál se Štelcl.

Nikdy to nevzdal! ? Loni na jaře celý svět drtila pandemie a šermíř Alexander Choupenitch během nouzového stavu trénoval v potemnělých garážích. ? A stálo to za to. Má BRONZ z olympijských her! ? Alexi, jsi BOREC! — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 26, 2021

Choupenitch v souboji o třetí místo převálcoval japonského protivníka Takahira Šikineho 15:10. „Jsem strašně rád, že si motivaci udržel do boje o bronz a že v něm takhle dominoval," ocenil výkon českého olympionika Štelcl.

V Brně ale po slušných výkonech ve vyřazovací části věřili v zlato. Do finále Choupenitche ale nepustil hongkongský Cheung Ka Long. „Soupeř byl hratelný, ale v šermu se může stát cokoliv. Je to sport hodně o psychice, takže papírové předpoklady se ne vždy naplní," poznamenal Vlk.

Pro Choupenitche šlo v Tokiu už o druhé vystoupení na olympijských hrách. V Riu ale vypadl hned v prvním kole. „Když jsem ho tehdy pozoroval, tam to prohrál vyloženě na hlavu. Teď ji měl ale srovnanou, dobře nachystanou. Šerm není jen o technice, ale o tom, že si člověk nenechá vnutit soupeřovo tempo," vysvětlil Štelcl a dodal: „Teď to byl úplně jiný Saša."

A jak ho v Sokole Brno I vnímají? „Je to lidsky super borec. Mám ho strašně rád, dělá šerm strašně dlouho a jednu olympiádu už za sebou měl, proto jsem mu úspěch strašně přál, samozřejmě i nám v Sokole. On musel sice objezdit hlavně soustředění v Itálii, protože potřebuje šermovat s nejlepšími, ale když je v Brně, tak fyzičku a posilování dělá u nás," uzavřel Vlk.