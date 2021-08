Fenomén sportovního lezení při premiéře své disciplíny na vrcholné akci pod pěti kruhy obsadil ve finále šestou pozici, i když před závodem patřil k hlavním favoritům na zisk medaile. „Určitě moje působení na olympiádě beru spíš jako zklamání, proto je příjemné vidět tady v Brně všechny lidi, co mi fandili. A hlavně děti, které doufám, že jsem i přes svůj horší výkon motivoval, aby začaly s tímhle úžasným sportem,“ přál si Ondra.

Ten se s početným davem stojícím před pódiem několikrát vyfotil, obrovský zájem pak byl i o jeho autogram. „Naprosto jsem nečekal takové ovace, když jsem v Tokiu skončil trochu jako sedlák u Chlumce,“ prohodil český olympionik.

Na jeho hlasité povzdechnutí rychle zareagovala ambasadorka olympijského festivalu v Brně Lucie Šafářová. „Pro nás jsi ale jednoznačně vítěz,“ prohlásila bývalá profesionální tenistka a publikum její slova potvrdilo hlasitým potleskem.

Ondra naposledy lezl ve čtvrtek v Tokiu, kdy ho v přímém přenosu sledovaly sta tisíce lidí. Jenže v akci ho chtěli vidět i návštěvníci olympijského festivalu. „Doufám, že tam po cestě bude něco zajímavého,“ prohlásil Ondra, když si letmým pohledem načetl chyty na umělé stěně v brněnském areálu.

Na vrchol se dostal absolutně bez problémů. Jenže nedělní výstup do výšky na umělé stěně byl zřejmě jeho poslední na dlouhou dobu. „Teď si chci odpočinout především mentálně, což znamená, že teď nebudu chvíli závodit, ale vydám se tam, kde je to mému srdci nejbližší, a to je ve skalách. Strašně se těším, až tam v pondělí zajedu, protože v poslední době mi hodně chyběly, dva roky jsem obětoval přípravě spíš na umělé stěně, abych byl na olympiádu možná co nejlépe připravený,“ pravil Ondra.

Srdcová záležitost

Prý teď co nejrychleji zavítá do Moravského krasu. „Je to moje srdcová záležitost, v podstatě jsem tam začínal a stále je několik projektů, které mě tam lákají. Ano, jsem doma v Brně, ale také v Moravském krasu,“ vysvětlil sportovec.

A jaké jsou nejbližší plány nejlepšího lezce nejen v České republice? „V dalších měsících chci být spíš poblíž domova a v zimě strávím hodně času v Itálii, kde mám zajímavé projekty, které si myslím, že budou minimálně stejně náročné, jako nejtěžší cesta Silence obtížnosti 9C,“ líčil Ondra.

Nedělní akce s výraznou sportovní osobností zakončila i program olympijského festivalu v Brně. „Pro mě to byla první olympiáda v roli fanouška a ambasadorky a myslím, že tady v areálu byla úžasná atmosféra. Bylo to krásných čtrnáct dní,“ dodala Šafářová.