O medaile si zahraje nejvýše nasazený pár na olympijském tenisovém turnaji v Tokiu. Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou v napínavé bitvě přemohly australský pár Ashleigh Bartyová a Storm Sandersová 3-6 6-4 10-7 a postoupily do semifinále ženského deblu. O finále se utkají s ruskou dvojicí Kuděrmetovová/Vesninová, se kterými prohrály letos ve čtvrtfinále Wimbledonu.

Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou vydřely postup do semifinále olympijského turnaje. | Foto: ČTK

Zastoupení má český tenis v bojích o medaili v ženské dvouhře. Tenista Markéta Vondroušová hráčka postoupila do semifinále poté, co ve středečním čtvrtfinále vyhrála v utkání s Paulou Badosaovou první set 6:3, načež vyčerpaná Španělka zápas vzdala. Postup do semifinále vybojovaly také deblistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.