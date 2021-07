„Od poslední bójky jsme plavali v takové čtveřici. Do cíle zbývalo už jen asi sto metrů, tak jsem se rozhodl zůstat ve skupince. Možná jsem měl zkusit chvíli počkat a obeplout ji než se mlátit uprostřed, ale bál jsem se, že už bych ji taky nemusel dohnat. Spolu jsme doplavali do cíle, já si byl jistý, že jsem se dotkl, ale na výsledcích se moje jméno neobjevilo. Je zvláštní, že vysadily oba čipy, ale zkrátka to nesepnulo, jak mělo,“ přiblížil plavec brněnské Komety.

Rozhodčí tak nejprve vyhlásili postupujícím Švéda Elliota Sodemanna a Kozubka dopsali na konec rivalského kvarteta. „Myslel jsem si, že poslední být nemůžu, tak jsme požádali rozhodčí, aby nám ukázali cílovou kameru. Ptali se mě, jestli jsem jedna z postav v záběru, čísla na neoprenech totiž nebyla dobře vidět. Já jim odpověděl, že ne, že jsem ten druhý. Zavolali si pak i švédské trenéry a ti taktéž identifikovali svého plavce jako posledního,“ uvedl.

Pořadí se tak rázem změnilo. „Byl jsem hrozně rád. Celé to trvalo asi hodinu, komunikovali jsme i s lidmi v Praze a všichni byli nervózní. Zároveň mi je líto Elliota. Už oslavoval s rodiči, po hodině mu najednou řekli: Sorry, udělali jsme chybu, nikam nejedeš. Večer jsem s ním mluvil, byl naštvaný na rozhodčí. Tohle se jim vážně nepovedlo. Když už nic, aspoň neměli postupujícího vyhlašovat dopředu,“ dodal Kozubek.

Ten poslední týdny před olympiádou vyplňuje domácími závody. Naposledy poosmé opanoval maratón na Brněnské přehradě. „U dálkařů se říká, že nejlepší trénink je závod. Na Prýglu to teď bylo docela teplé, ani to moc nehoupalo, takže takové klidnější. Tenhle i příští víkend mě ještě čekají závody českého poháru. Snažím se udělat co nejvíc, ale necítím se úplně čerstvě, tak asi zkusím apelovat na trenéra, ať to nepřeháníme,“ přiznal pětadvacetiletý sportovec.

V zemi samurajů by rád skončil alespoň na šestnácté příčce. „Když vše klapne, mohlo by se to povést jako před dvěma lety na mistrovství světa v Koreji. Cokoli lepšího bude super. Hlavní cíl je nedoplavat poslední,“ vyhlásil se smíchem.

Ambice všech zúčastněných však může naleptat samotné moře. Tokijský záliv totiž prý nepatří k nejprůzračnějším. „Už dva roky máme zprávy, že s čistotou vody to tam není nejlepší. Japonci se to snažili vylepšit, ale asi se to úplně nepovedlo. Pro jistotu asi nabalím probiotika,“ uzavřel reprezentant.

JAROSLAV GALBA