Při posledních dvou velkých vrcholných akcích jej ze hry vyřadilo zranění nebo nemoc a naposledy okusil atmosféru velké události před čtyřmi lety. Mistr světa z roku 2013 v hodu oštěpem Vítězslav Veselý se však nepřízni osudu vzepřel a v osmatřiceti letech poletí na olympiádu v Tokiu. „Procházel jsem si krizemi, jestli mi oštěp stojí za to, nicméně mě to pořád celé baví, což je nejdůležitější. Člověk nesmí zapadnout do stereotypu, ztratit pozornost a pak je možné všechno,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost rodák z Hodonína, jenž je spolu s o dva roky starší Barborou Špotákovou jediným členem české atletické výpravy, jenž má cenný kov z evropského a světového šampionátu i z olympiády.

Vítězslav Veselý jede na svou čtvrtou olympiádu. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Věřil byste v mládí, že se ještě v osmatřiceti podíváte na olympiádu?

Určitě ne. Neřekl bych to ani před čtyřmi lety. Začínal jsem s kariérou později, možná tak nejsem moc opotřebovaný. Beru jako úspěch, že jsem se do Tokia dostal. Tentokrát byla kvalifikace na olympiádu nejtěžší, jakou jsem zažil, protože byla rozdělená do dvou let a spoustu oštěpařů mělo kvalitní výsledky.