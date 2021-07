/SERIÁL JIHOMORAVANÉ V TOKIU/ Myslivost má v krvi, přesto se k profesionální brokové střelbě dostala až v šestnácti letech. Barbora Šumová však nezahálela a o deset let později se dostala mezi nejlepší střelkyně světa, které se střetnou na olympiádě v Tokiu. „Vyrůstala jsem v rodině myslivců a zbraně byly všude kolem. Tu první jsem držela v ruce v době, kdy jsem ještě oficiálně nesměla, a už v pěti letech jsem tátu nutila, aby mě bral s sebou na posedy,“ vzpomíná střelkyně Komety Brno.

Broková střelkyně Komety Brno Barbora Šumová. | Foto: archiv Barbory Šumové

K brokové střelbě ji přivedlo až studium lesnické školy v Písku, kde si jí v šestnácti letech všiml trenér Petr Zvolánek. Pod jeho vedením vydržela až dodnes a je to právě on, s kým se Šumová připravuje na svoji vysněnou olympiádu. „Vyzkoušela jsem hodně sportů, ale žádný mě nezaujal natolik, abych přemýšlela o profesionální úrovni. Střelba mě ale v té době začala hrozně bavit, a tak už jsem u ní zůstala. Rodiče mě podporovali, nutit mě určitě nemuseli, táhlo mě to samotnou,“ říká rodačka z Kolína.