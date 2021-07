Stačili jste už úspěch oslavit?

Úplně ani ne, protože v Kanadě jsme byli v bublině, tak zatím jsme si spíš jen symbolicky připili.

Věřili jste před turnajem, že ho můžete vyhrát?

Nevěděli jsme, co od něj čekat, v jakém složení budou týmy, jakou budou mít sílu. Na takové akci se ale může stát cokoliv a tak jsme k tomu přistupovali.

Vstup vám přitom úplně nevyšel. Turecko vás přehrálo 87:70.

Šlo o hodně kvalitního soupeře a pro nás první společný zápas v kompletní sestavě. V tom složení jsme trénovali dva nebo tři dny, bylo vidět, že nejsme úplně sehraní. Utkání nám ukázalo, kde máme slabiny a které věci můžeme zlepšit. Nakonec nám první zápas posloužil jako skvělá příprava na další utkání.

Potom následovaly dva zápasy s divokou koncovkou, kdy jste málem přišli o výhry v závěru. Uruguay jste zdolali 80:79 a Kanadu v semifinále 103:101 v prodloužení…

I Uruguay má svou kvalitu, nic jsme nedostali zadarmo. V obou zápasech to bylo nahoru dolů a nepolevili jsme. Snažili jsem se jít do všeho na sto procent až do samého konce, díky tomu se nám taky oba duely povedly vyhrát.

Nad Kanadou jste vedli ještě půl minuty před koncem o devět bodů, té se povedlo srovnat a dostat utkání do prodloužení…

To bylo těžké. Musíme si ale uvědomit, že Kanada je hodně kvalitní soupeř a její pres po celém hřišti nám dělal problémy. Když na konci vyrovnala, nelámali jsme si kvůli tomu hlavu. Věděli jsme, že nás čeká ještě pět minut hry a že se musíme kousnout. I když jsme pak prohrávali, nevypadalo to úplně dobře, ale zvládli jsme to výborně psychicky.

Vy jste v závěrečné minutě normální hrací doby proti Kanadě nedal dva trestné hody. Jak náročné pro vás bylo přijmout, že jste vedení nepojistil?

Mrzelo mě to, protože šestka se má proměňovat. Ale je to jen sport a takové situace se stanou. Jsme přece jenom lidi. Věděl jsem, že máme bodový náskok a že už s tím nic nenadělám. Říkal jsem si, že se musím zkoncentrovat na další minuty a dotáhnout to do zdárného konce.

Ve finále kvalifikace proti Řecku jste se rozstřílel a k výhře přispěl dvaceti body. Byl to váš životní zápas?

Nevím, jestli šlo o životní utkání, ale určitě si na něj budu pamatovat dlouho. Odehráli jsme ho super. Od začátku jsme udávali tempo zápasu, podařilo se nám nahnat vedení a postupem času ho navyšovat. Ve druhé půli Řekové úplně odešli psychicky i fyzicky.

Co pro vás znamená účast na olympiádě?

Hrozně. Je to další velký krok pro český basketbal, vnímám to podobně jako mistrovství světa. Doufám, že úspěch přitáhne fanoušky a víc nových mladých kluků k basketbalu a že český basketbal bude vzkvétat. Máme hodně těžkou skupinu, ale myslím, že je šance postoupit. Poslední roky jsme nikdy nebyli favoriti na postup a vždy se to nějak povedlo. Určitě to nicméně nechceme podcenit v tom smyslu, že jsme na olympiádě, a tím to pro nás končí. Naopak teď to začíná.

Ve skupině narazíte vedle Íránu a Francie na dominantní USA, které vezmou do Tokia daleko nablýskanější tým než na světový šampionát před dvěma lety, kdy jste s nimi prohráli 67:88. Co očekáváte od zápasu?

Na mistrovství světa to pro nás byl skvělý zážitek zahrát si proti Americe. A i když ten tým teď bude silnější, už to nebude takové to wow, hrajeme proti Americe.

Na olympiádu se vrátíte do Japonska, kde jste strávil celý ročník. Jste rád, že se koná zrovna tam?

Ano, je dobře, že mám nějakou zkušenost z Japonska. Trošku mě mrzí, že nás zase čeká bublina, takže se nebudeme moct jít podívat jinam. Tokio je hrozně zajímavé město, bylo by co vidět. Ve výsledku ale stejně nejedeme na olympiádu kvůli poznávání nových míst.

Jaký je váš následný program před prvním zápasem proti Íránu 25. července?

V úterý se vracíme do Česka, čeká nás pár dní volna. V průběhu příštího týdne začneme přípravu a chvíli se budeme chystat doma. Kolem 20. července letíme do Japonska. Budeme mít pár dní na zregenerování a nabrání nových sil. Můžeme se zpětně podívat na zápasy, které jsme odehráli a připravit se na turnaj.

Vaše sezona tak bude opět hodně dlouhá…

Když nepočítám minulý rok, který byl kvůli covidu specifický, tak už se stalo pravidlem, že jsem v létě měl nějaké kempy nebo akce s reprezentací, takže jsem zvyklý.

Jak od basketbalu odpočíváte?

Když je léto a sezona není hned za rohem, tak nechodím do haly, aby si odpočinuly kotníky od palubovek, na kterých hraju celý rok. Snažím se ale udržet v dobré kondici, takže chodím do posilovny a dělám jiné sporty, které jsou třeba dobré na koordinaci. Odpočinu si tak spíš mentálně než fyzicky. Přes léto chodíme hrát beachvolejbal, občas zamířím na box a poslední rok jsem si koupil kolečkové brusle. Kolo mě nebaví, tak mám tento pohyb.