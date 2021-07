Do začátku olympiády zbývají necelé dva týdny. Už odpočítáváte?

Zatím ne, momentálně jsem ještě na kempu v zahraničí. Odpočítávání začne až po příletu do Tokia. (úsměv)

Váš závod je na programu 27. července. Kdy odlétáte?

V pondělí 19. července. Kvůli koronavirovým restrikcím jsme měli stanovený nejzazší termín, ve kterém je možné do Tokia přiletět.

Na aklimatizaci tedy bude dostatek času. Co vám pomáhá vypořádat se s časovým posunem?

Obecně s posuny nemám problém. Naopak na místě budeme na mé poměry až moc brzy. Jsem zvyklá dorazit do dějiště závodu dva až tři dny před jeho startem. Člověk se pak musí hned soustředit na přípravu a nezbývá mu nic jiného než se přizpůsobit. To mám nejradši.

Na start závodu se postavíte o půlnoci středoevropského času, tedy v sedm hodin ráno toho japonského. Jste zvyklá na zátěž v různou denní dobu?

V různou denní dobu ano, ale ne tak brzy ráno. (smích) Většina závodů začíná s ohledem na fanoušky nejdřív v deset hodin nebo kolem oběda. Pořadatelé ale očekávají velká vedra, proto dali start na sedmou.

Upravila jste kvůli tomu časy tréninků?

Je to tak, na kempu se připravuju v ranních hodinách. Je důležité zvyknout si, protože tělo v tuto denní dobu funguje úplně jinak. Ranní tréninky jsou v plánu i po příletu do Tokia.

Máte představu, jak budou tréninky v dějišti olympiády vypadat?

Bude to podle všeho hodně složité. Na minulých olympiádách jsme měli bazén k dispozici přímo v olympijské vesnici. Člověk k němu došel bez problému pěšky. Teď budeme muset všude dojíždět. Navíc jsou zavedené koronavirové restrikce, takže nesmíme přijít do kontaktu s žádnými místními obyvateli. Přesuny tedy budou organizovány jen pořadateli. Cesta na trénink zabere minimálně půl hodiny. Na každé sportoviště navíc musíme jezdit zvlášť. Doufám, že aspoň zaběhat si bude možné přímo ve vesnici.

Zmínila jste velká horka. Jak je při závodech zvládáte?

Jsem teplomil, takže lépe než zimu. Na druhou stranu jsem v Japonsku uprostřed léta ještě nikdy nezávodila. Hodně lidí před vedry varuje. Zatím nevím, co mě čeká.

Připravovala jste se na změnu klimatických podmínek?

Já i většina ostatních závodnic jsme absolvovaly teplotní přípravu, která organismu pomáhá přivyknout si na jiné klimatické podmínky. Spočívala v tom, že jsme v určitých blocích šlapaly ve vytopené místnosti, kde byla zvýšená vlhkost. Monitorovala se přitom teplota těla, aby nedošlo ke kolapsu.

Zažila jste už někdy takový typ přípravy?

Ještě ne a popravdě to bylo hrozné. (smích) I když mám ráda teplo, bylo to šílené. V místnosti bylo třeba 39 stupňů a 70% vlhkost. V Japonsku sice tak brzy ráno není tolik stupňů, ale vlhkost je až 90 %, což je nezvyk.

V posledních týdnech jste se tedy připravovala v zahraničí?

Od začátku června jsem s tréninkovou skupinou v Portugalsku. Sedm z nás je nominovaných do olympijského závodu. Je super, že přípravu absolvujeme společně a vzájemně se ženeme dopředu.

Jak se před vrcholem sezony cítíte?

Tréninkový blok byl v posledních týdnech hodně náročný, únava se nakumulovala. Snad si ještě před olympiádou stihnu trošku odpočinout a forma vygraduje.

Z Portugalska se přesouváte rovnou do Tokia nebo se ještě vracíte domů?

Stavím se domů jen na otočku kvůli akreditaci a dvěma koronavirovým testům, které je potřeba absolvovat. Výbavu za mě už nafasoval trenér, takže věci mám doma připravené.

Kolekce olympijského oblečení vzbudila spoustu vášní. Jak jste s ní spokojená?

Diskutovaná byla hlavně její nástupová část a tu si pravděpodobně moc neužijeme. Nevím přesně, jak to bude, ale myslím si, že kvůli zpřísněným opatřením se nás nástup ani závěr týkat nebudou. Je tedy otázka, jestli si ji vůbec někdy oblečeme. (úsměv) Sportovní část kolekce je velmi povedená.

Zpřísněná opatření se dotknou i diváků, olympiáda bude tentokrát bez nich. Co na to říkáte?

Je to strašně smutné. Z tohoto pohledu určitě nepůjde o hry, na které by člověk rád vzpomínal. Atmosféru v Londýně už pro mě osobně nemůže nic překonat. My triatlonisté máme ještě výhodu, že nezávodíme na uzavřeném stadionu, takže teoreticky potkáme diváky alespoň u trati. Moje japonská kolegyně říkala, že ji tam přijde rodina podpořit. Ani tam by ale podle doporučení nikdo být neměl.

Jak důležitá je divácká podpora pro vás osobně?

Každému sportovci pomůže. Ještě víc je pak domácí atmosféra, která člověka nakopne dvakrát tolik. Bude to ztráta pro nás i pro diváky. Nejen pro ty na místě, ale i u televizních obrazovek. Ten zážitek prostě nebude takový.

Součástí protikoronavirových opatření je i pravidlo, že sportovci musí do 48 hodin po závodě opustit dějiště olympijských her…

Možnost podívat se na další sportovce je jeden z největších zážitků olympiády. V Londýně jsem zůstala skoro celý týden a byl to neskutečný zážitek. V Riu jsem bohužel závodila až předposlední den, takže jsem poslední den stihla jen horská kola. A teď, když jsme na začátku programu, musíme rychle odjet domů…

Už dřív jste zmínila, že půjde pravděpodobně o vaši poslední účast pod pěti kruh. Je ve hře možnost, že ještě zabojujete o místenku do Paříže a rozloučíte se před diváky?

To už asi ne. Na letošní olympiádu jsem se chtěla probojovat, protože mě zklamala atmosféra v Riu. Věřila jsem, že olympiáda v Tokiu bude skvělá. Japonci sportu rozumí a umí se postarat o kvalitní zázemí. Loni jsem přeložení uvítala. Nikdo z nás ale nečekal, že i o rok později bude olympiáda bez diváků.

Bude mít v tomto ohledu vaše poslední olympiáda hořkou pachuť?

To ne. Já svůj největší zážitek z Londýna mám. Mrzí mě to spíš kvůli sportovcům, kteří jedou na olympiádu poprvé a o tu výjimečnou atmosféru přijdou.

S jakými ambicemi se do Tokia vypravíte?

Chci podat co nejlepší výkon, nechat na trati maximum. Pak se uvidí, jak závod sedne ostatním.