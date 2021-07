„Všechny holky na turnajích před olympiádou prokázaly, že jsou ve velké formě, proto doufám, že to zacinká,“ řekla s úsměvem čtyřiatřicetiletá bývalá profesionální hráčka.

Přestože aktivní tenisovou kariéru ukončila před víc než dvěma lety, v době úvodních kol olympijského turnaje se také představila na kurtu. Na olympijském festivalu v brněnských Pisárkách se utkala ve čtyřhře v hvězdném složení Tomáš Plekanec, Dája Bedáňová a Eva Samková.

Šafářová utvořila dvojici se svým partnerem Plekancem, hokejistou extraligového Kladna. „Myslím, že spolu hráváme často, ale spíš takhle pro zábavu. Teď to bylo taky exhibiční, takové sranda utkání. Doufám, že se všichni bavili," pravila Šafářová.

Místy do míčku ale bouchla, jako by hrála svůj nejdůležitější zápas kariéry. Většina takových úderů směřovala právě na Plekance. „Rozhodně se nešetříme. Když vím, že mi to vrátí, tak do něj jdu," usmála se.

„Občas jsme proti sobě samozřejmě šli víc, ale je obrovský rozdíl, když dostanu míč od Lucky já. My amatéři pak nemáme šanci," doplnil Plekanec.

Ten se po roce ve druhé české lize připravuje s Kladnem opět na nejvyšší soutěž. „Teď jsme v takovém meziobdobí, v pondělí začínáme oficiálně na ledě," pravil bývalý hráč Montrealu Canadiens nebo brněnské Komety.

Fyzický dril mimo led už tak prý má za sebou. „Tohle byla moje poslední suchá příprava," zdůraznil. „To bylo vidět, jak je rychlý, ne? poznamenala s úsměvem Šafářová.