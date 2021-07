Budila jste se před uzavřením žebříčku pro Tokio s tím, jestli jste stále mezi postupujícími?

To ne, ale je pravda že po mistrovství republiky na konci června jsem to řešila opravdu hodně. Bylo mi trochu šoufl podívat se žebříček. Aby na mě nevyskočilo, že jsem se propadla až za pozice zajišťující kvalifikaci na olympiádu.

O body jste navíc dlouho bojovat nemohla kvůli zranění achilovky…

Ano, ještě ke všemu byl velký mítink v Lucernu, kde soupeřky mohly nabrat body a přeskočit mě. Manažer se mě tam snažil nějak dostat, ale bylo to na hraně a řekli jsme si, že na to kašleme. Byl by to vzhledem k podmínkám docela risk. Do poslední chvíle jsem propočítávala body a nakonec byla překvapená, že jsem se posunula dopředu na sedmadvacátou příčku.

Teď už se můžete do Tokia těšit. Jaké to je letět na druhou olympiádu?

Těším se moc, i když v takových podmínkách…Akce bude podle posledních informací bez diváků. Půjde tedy o ojedinělou olympiádu, ale jsem ráda, že se tam podívám. Vždyť jsem na tom pracovala pět let.

S čím do Tokia poletíte?

Ráda bych si tam vytvořila osobák. Forma jde nahoru, budu se snažit zůstat v klidu a nedělat vše na sílu. Tak se mi to stalo na posledním mítinku v Brně (Maláčová první kolo extraligy vyhrála, ale pokořila jen 425 centimetrů – pozn.red.), kde jsem strašně moc chtěla a nešel mi rozběh. Vím, na čem pracovat.

Máte problém s tím, že se na závodech cítíte svázaná?

Asi ano. Poslouchala jsem spoustu let od některých českých trenérů, že jsem stará, jak jsem psychicky labilní, pomalá, nízká, bez rychlého vlákna, doteď řeší moji techniku. Nebyla jsem považovaná za super talent, že by stačilo ho jen tříbit a vše jsem si musela vybojovat sama, ačkoliv mě dostali jako připraveného sportovce po účasti na evropském šampionátu ve sportovní gymnastice. Někdy cítím, že se jim trochu na sílu snažím dokázat, že se ve mně mýlili. Psychicky slabý jedinec by se asi nedostal na čtyři mistrovství světa a dvě olympiády. Samozřejmě bych na řeči měla být zvyklá. Je úděl sportovců být pořád hodnocený.

Už vás aspoň nelimituje zranění?

Na tréninku pořád ano, v závodě ne. Tam se totiž dostanu do takového adrenalinu, že ho necítím. V tréninku se do takové intenzity nedostanu.

Jaký máte program před olympiádou?

Odlétám 22. července. Teď mám tréninkově intenzivnější dva týdny a 21. července mě čeká poslední start před odletem v Praze.