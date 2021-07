Je o festival zájem?

Když jsme v pátek začali, měli jsme během první hodiny stovku návštěvníků. Pak samozřejmě zájem trochu opadl, ale třeba dnes tu bylo asi šest set dětí.

Říkate dětí. Chodí hlavně ony?

Olympijský výbor tu vybudoval příměstské tábory. Jsou tu i další tábory, takže děti převažují. Občas přijdou rodiny, ale dospělí návštěvníci jsou v menšině.

Návštěvníkům umožňujete vyzkoušet si váš sport. Jsou na něj děti v Brně šikovné?

Musím říci, že jsem překvapený. Je tu spousta šikovných dětí, až lituji, že tu jako oddíl nemáme nějakou odnož.

Jak velká část návštěvníků ví, co je taekwondo?V Brně je poměrně silně zastoupené ITF taekwondo (severokorejská, neolympijská varianta – pozn. aut.). Proto dost lidí ví, co taekwondo je. My tak hodně vysvětlujeme odlišnosti mezi těmito dvěma formami. Byl tu i asi osmiletý klouček, který prohlásil, že se na taekwondo kouká na youtube. Když jsme ho nechali zkusit kopat do lap, skočil otočku 540 stupňů. Všichni jsme na něj koukali s otevřenými pusami. Musel jsem ho natočit a dát na Instagram.

Takže jste pro taekwondo objevili budoucího reprezentanta?

To je otázka. Záleží, jestli bude svůj talent rozvíjet. Brno je velké město, je v něm obrovská nabídka sportů. Nikde není psáno, že se bude věnovat zrovna taekwondu. Talent to byl ale obrovský.

Překvapuje mě, s jakým elánem se mnou mluvíte. Dvanáct hodin na přímém slunci vám musí brát energii.

Je to náročné, ale mám tu kolem sebe skvělý tým. Stačí jim jen ťuknout a hned vědí co a jak. Snažíme se hlavně často na stanovišti prostřídávat a hodně pít. To je ve vedru základ.

Pojďme trošku ke druhé stránce věci. Staráte se o lidi, ale jak je postaráno o vás?Olympijský výbor nám nabídl ubytování za tisíc korun na osobu noc, jedno jídlo po sto třiceti korunách. To by byly náklady, se kterými bychom si neporadili. Naštěstí svaz taekwonda vyčlenil poměrně dost peněz. Z nich jsme si zajistili skromnější ubytování, obědy si kupujeme a ostatní jídlo si vaříme sami.

Rozumím tomu, že když to dopadne dobře, tak budete po festivalu na nule?

Tak. Snažím se nepřešvihnout rozpočet. Šetříme.

Stíháte při tom kolotoči sledovat samotnou olympiádu?

Je tu velkoplošná obrazovka, koukneme, ale nestojíme u ní pořád. To by nešlo. Obvykle se dívá ten, kdo má zrovna pauzu. Když se měníme na stanovišti, říkáme si, co se děje, jak si vedou naši. Práce je hodně, já sám na sledování obrazovky moc náladu nemám.

Na Vysočině vychovává reprezentanty

Petr Lacek měl první oddíl před více než dvaceti lety v rodném Humpolci, posléze ho kvůli lepším podmínkám přesunul do Pelhřimova. Závodnickou kariéru ukončil pro zranění poměrně brzy, ale o to lepším je trenérem. Klub SK Taekwondo Lacek je největším sběratelem extraligových titulů a skoro výhradním dodavatelem závodníků pro reprezentaci. O účast na olympiádě v kvalifikaci usilovali čtyři, tři z nich vychoval právě Petr Lacek.