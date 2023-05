Nákup výbavičky pro miminko se může v rodině pořádně propsat do rozpočtu. Otázkou však zůstává, jestli všechno, co pořídíte, využijete nebo ne. Pak je přeci čas udělat radost někomu jinému.

První dítě, jako milující maminka chcete mít všechno „eňo ňuňo“ | Foto: Shutterstock

První dítě, jako milující maminka chcete mít všechno „eňo ňuňo“. Klid, nejste první, ani poslední matka, která chce držet módní trendy a mít své dítko oblečené v těch „in“ kouscích, které právě letí. A to nemluvím o kočárku, o doplňcích k němu, samozřejmě vítěze několika „nezávislých testů“.

A teď už zbývá doladit také sebe. To, aby se náhodou právě vaše dítě za vás nestydělo. Nevím, třeba malinko přeháním, teď se možná smějete. Sama jsem matkou šestileté dcery a není to tak dlouho, co jsem nechápavě koukala na matky na dětském hřišti.

Vhodná výbavička pro miminka podle Michaely de Martino:

Zdroj: Youtube

Řešily oblečení nejen svých dětí, ale vášnivě debatovaly i o svých outfitech, vhodných na válení v pískovišti. Možná se pletu, ale prckovi v kočárku je myslím jedno, jestli je máma v teplákách s dírou na zadku, nebo v tom nejmodernějším kousku.

Co vám dalo při pořizování výbavy pro miminko nejvíce zabrat? Hlasujte v naší anketě pod článkem.

Jestli tedy spadáte do kategorie „dokonalá“ a chcete být v každé situaci vyfiknutá do nejmenšího detailu, tak se velmi pravděpodobně nedoplatíte. Nebo se váš drahý bude muset pořádně otáčet. Ne, rozhodně nechci v žádném případě moralizovat, posouzení je na každém. Jasně, s určitými náklady se vždy s příchodem nového člena rodiny počítá, ale skutečnost spoustu lidí velmi překvapí.

Nutná výbava se prodraží

Kromě kočárku, postýlky a dalších věcí musíte pořídit autosedačku, spousta maminek si chválí a pořizuje monitor dechu, vaničku – protože dítě samozřejmě nebudou umývat ve dřezu, že.

Nákup výbavy pro miminko? Maminky, lze i výrazně ušetřit. Poradíme jak

Budete kupovat plenky, hodně plenek, pokud nebudete kojit počítejte s několika krabicemi umělého mléka, lahvičkami, sterilizátory nebo odsávačkami. Kde jsou mastičky na bolavou prdelku, na dásně – protože nic horšího než křičící dítě, kterému se klubou zoubky asi není, a tak bych mohla pokračovat donekonečna. Tím chci říct, že seznam nutných věcí se opravdu velmi rozroste a tím pádem i prodraží.

Co už mám, co ještě potřebuju

Pak ještě přichází další překvapení. Nepočítáte s tím, kolik toho dostanete od aktivních babiček, maminek, tchýní, tetiček, švagrových a kamarádek. Já sama totiž patřila mezi ty „šílené“ matky, které nakupovaly a její příbuzní a známí také. Pak třídíte, hledáte volné místo ve skříních. Třicet pět bodíček, dvacet osm svetříčků, sedmnáct bundiček, dvanáctery šatičky, jedenáct lahviček, některé modely po dvou až třech kusech …

Za pár měsíců jsem zjistila, že minimálně polovinu věcí, pečlivě naskládaných ve skříni, ta naše treperenda na sobě nikdy neměla a z dalších vyrostla. Vzhledem k tomu, že už se téměř do ničeho ani nevešla, bylo potřeba vymyslet, jak skříně uvolnit.

Děti a pes. Zdroj přátelství, lásky i učení aneb život se psem je o chlup lepší

No jasně, prodám ty krásné věci přes internet. A protože jsem pečlivka, tak tři dny peru, avivážuji, žehlím. Tatínka jsem poslala s dcerou na téměř celodenní výlet a pustila se do práce. Bydlíme ve velmi, velmi prostorném rodinném domě, a tak jsem začala věcičky pokládat a věšet na všechna myslitelná místa. Pečlivě jsem vše fotila, měřila, psala popisky, přemýšlela, jestli není třicet korun moc …

Když se k večeru manžel s dcerkou vrátili domů, našli tam zcela vyčerpanou bytost s kruhama pod očima, jak se prodírá v haldách navoněného oblečení. Ještě teď si vybavuji hrůzu v manželových očích, když jsem na něj hystericky řvala „koukej kam šlapeš“.

Dětský šatník - kolik čeho, praní, skladování, organizace:

Zdroj: Youtube

No nicméně po dvou „báječných“ dnech jsem vše nahrála do všemožných internetových bazárků a s úlevou počítala s tím, že to nejhorší mám za sebou. Od rána jsem byla zahlcena všemožnými dotazy. To po vás chce jeden rozměry rukávků, jestli je to bodíčko fakt na tříměsíční holčičku, jestli je ta růžová opravdu rošťácky růžová, nebo se spíše jedná o starorůžovou, zda se ten svetřík pere na třicítku, jestli se ta kombinace oranžové a zelené hodí i pro chlapečka?

Mladí rodiče se často ocitají v pasti: Chybí jim zkušenosti, bydlení i peníze

Pak nastala druhá fáze komunikace. Je možné věcičky poslat do Ostravy, Brna, Vlásečnice pod Kšiltovkou nebo jiných míst naší krásné země. A mohla bych si přijet někdy příští měsíc po výplatě, mě by se hodila jen jedna ponožka, protože druhou, úplně stejnou náš Petříček někde ztratil?

Sociální šatník pomáhá

Když se mi manžel asi půl hodiny v kuse smál, byla jsem přesvědčena, že rozvod je jediným smysluplným řešením. Když ale viděl uslzenou hromádku neštěstí sedící v koutu ložnice, pohladil mě a řekl. Pojď obvoláme děcáky, nějaké charity a bude klid. Za hodinu už jsme první balík věciček předávali tam, kde měli opravdovou radost. Měla jsem v tu chvíli pocit neskutečného štěstí. Že mám po starostech, že jsme udělali dobrou věc, a že se fakt rozvádět nechci.