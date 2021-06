„Ve čtvrtfinále s Finskem už Hájkovi nedali trenéři ani čuchnout. Když hrál na podzim v Kometě (v deseti zápasech si připsal dva body – pozn. red.), nic moc nepředváděl, a říkal jsem si, jestli se vůbec v NHL uplatní. U Jezdců si místo v sestavě vybojoval. Na šampionátu se snažil hrát hodně útočně, ale nebyl výrazný,“ shrnul vystoupení třiadvacetiletého obránce na turnaji legendární brněnský zadák Jaromír Meixner.

Hájek po první kompletní sezoně v dresu New Yorku Rangers v NHL začínal turnaj po boku Michala Moravčíka ve druhé obraně, ovšem hned v prvním duelu proti Rusku byl u dvou gólů a postupně se propadal sestavou. „Hraju v NHL, čeká se ode mě nějaká kvalita. Takže si na všechno musím zvyknout,“ hlásil zkraje šampionátu Hájek pro server iSport.cz.

Tempo turnaje ovšem až do konce nezachytil. Ve druhé formaci, tentokrát po boku Lukáše Kloka, byl ještě v duelech se Švýcarskem, Běloruskem a Švédskem, od partie s Velkou Británií už plnil jen roli sedmého beka. Ve čtvrtfinále proti Finsku, které národní tým prohrál 0:1, vůbec nenastoupil.

Výrazněji na sebe upozornil jen v posledním skupinovém klání se Slovenskem, kdy v partii hrané v bezstarostném duchu dostal příležitost v první obranné dvojici s Moravčíkem a gólem do prázdné branky uzavíral skóre zápasu, který česká reprezentace vyhrála 7:3. Hájek ke gólu přidal taky nahrávku.

Šampionát se nevydařil ani jednomu ze zamýšlených pilířů Komety pro nadcházející sezonu Ďalogovi. Dvaatřicetiletý bek plnil v mladé slovenské reprezentaci roli kapitána. Pověst ofenzivního zadáka nepotvrdil, za sedm zápasů zaznamenal jediný bod za trefu do prázdné branky při výhře Slovenska 3:1 nad Ruskem. „Těžko se to hodnotí na dálku, ale osobně na mě dojem na šampionátu neudělal. Byli tam lepší obránci než on. Jsem na něho zvědavý v Kometě. Přichází v roli posily do obrany a s pověstí vynikajícího bruslaře, ale je to takový cestovatel. Vystřídal už hodně mančaftů, což není moc dobré,“ uvedl Meixner.

Těšit Ďalogu může aspoň týmový výsledek, Slovensko poprvé od roku 2013 postoupilo na mistrovství světa do čtvrtfinále. To český národní tým se sice rovněž dostal mezi osmičku nejlepších, ale očekávalo se od něj víc. „Mančaft vypadal v přípravě a na papíře dobře. Těžko se dali vybrat lepší hráči. Ale i když mi trenér Pešán není sympatický, tak na ledě hrají hráči a ne trenér,“ doplnil Meixner.