Matej Tomek prožil v Kometě rozporuplnou sezonu. Zdroj: HC Kometa Brno/Vít Golda

MATEJ TOMEK. V Kometě prožil rozporuplnou sezonu, při níž musel přepustit pozici brankářské jedničky nejprv Jakubu Sedláčkovi a následně Marku Čiliakovi, ve slovenské reprezentaci si ale vybudoval solidní postavení a vysloužil si nominaci na svůj premiérový šampionát. Chytal například i při sobotní generálce slovenského týmu, při níž sedmnácti úspěšnými zákroky přispěl k výhře 2:0 nad Francií.

Zamotal tak hlavu trenérovi Craigu Ramsaymu, jehož čeká těžké rozhodování o tom, koho na šampionátu pošle do brány. Kromě Tomka má na výběr olympijského hrdinu Patrika Rybára a Adama Húsku, jenž v uplynulé sezoně nakoukl do NHL. „Musím to zaklepat, zatím mi to chytalo. Doufám, že to tak bude pokračovat dál. Chtěl jsem se dostat po sezoně v klubu do mentální pohody. Uvědomuji si, že v tom musím pokračovat a zopakovat své výkony,“ uvedl brzy pětadvacetiletý gólman pro šport.sk.