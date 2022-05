Tvrdý přístup i ostuda slovenské strany. „Blonďatá kráska“ táhne Německo

Po vyloučení Ruska a Běloruska, které invazi na Ukrajinu podporuje, z letošního mistrovství světa, vyjádřil Fasel nad tímto krokem mezinárodní federace lítost. A označil to za jeden z nejsmutnějších okamžiků v její historii. „I během studené války hrál Sovětský svaz se Spojenými státy, s Kanadou. I v tak vypjaté situaci, jaká je dnes, musí sport nést poselství míru a spojování lidí. Bylo mnoho příležitostí vyloučit někoho z IIHF, protože ve světě bylo mnoho válek, a teď to děláme. Je velmi smutné slyšet, co lidé chtějí dělat,“ uvedl v rozhovoru.

Finové ho nepozvali

Člen Síně slávy IIHF má podle nedávných informací ruských médií nastoupit do funkce poradce KHL. „Je ostudou hokejové rodiny. Pokud se potvrdí, že pracuje pro KHL, Evropská unie by na něj měla uvalit sankce. Na mistrovství světa ve Finsku nebude vítán za žádných okolností,“ nebral si servítky bývalý finský premiér Alexander Stubb.

Prezident finského hokeje Harri Nummela potvrdil, že Fasel od pořadatelské země pozvánku na šampionát nedostal. Možnost jeho účasti je však stále reálná. Od Mezinárodní hokejové federace mu totiž pozvánka přišla - Švýcar je jejím čestným prezidentem. „Vím, že v zákulisí mu bylo taktně naznačeno, že by měl vážně zapřemýšlet o tom, jestli vlastně přijet,“ prohlásil výkonný ředitel finského hokeje Matti Nurminen.

