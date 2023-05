V Bostonu skoro celou sezonu NHL proseděl na tribuně, o to víc si brněnský hokejový obránce Jakub Zbořil užil úvodní start v seniorské české reprezentaci. Ve svém rodném městě nastoupil v elitním obranném páru s Tomášem Kundrátkem a pomohl k cenné sobotní výhře národního týmu 4:3 nad Švédskem na Českých hrách.

Jakub Zbořil se na podzim roku 2020 vrátil na chvíli do Komety. | Foto: HC Kometa Brno/Ivo Dostál

„Dojmy jsou úžasné, vážím si toho, že jsem dostal první střídání. Tím ze mě trošku opadla tréma, protože jsem se hned dostal do tempa. Jak jsme stáli s klukama při hymně na modré čáře, přemítal jsem o své minulosti, jak jsem tady vyrůstal a šla mi husí kůže od krku až po kotníky," rozplýval se brněnský zadák.

Přechod na širší evropské kluziště zvládl a přiblížil se nominaci na světový šampionát, kterou trenéři oznámí po nedělním zápase se Švýcarskem. „Herně jsem se cítil v klidu. Docela mi vyhovuje, že když dostanu puk, mám trošku víc času. Samozřejmě ale můžu udělat něco lepšího a nějaký bodíček by mi pomohl," smál se Zbořil.

Světelná show v utkání Česko - Švédsko

Zdroj: Václav Petrů

Právě v reprezentaci si chce spravit chuť ze sezony. Ani jednocestná smlouva mu k většímu vytížení v Bostonu Bruins nepomohla, většinu ročníku strávil na tribuně, když odehrál jen dvaadvacet zápasů, v nichž si připsal čtyři body za gól a tři asistence. „Bylo toho na mě dost. Mentálně šlo o těžkou sezonu. Když mi zavolali z repre, tak jsem neváhal a hrozně se těšil," líčil Zbořil.

V Brně se dočkal vřelého přijetí od fanoušků, kteří sice znovu zdaleka nevyprodali Winning Group Arenu, ale i návštěva přes pět tisíc diváků vytvořila národnímu týmu skvělou atmosféru. „Hodně se mně líbilo, jak vyvolávali zahajovací sestavu a jak fanoušci řvali moje jméno," zamlouvalo se odchovanci Komety, za kterou krátce nastupoval i na podzim 2020, než se v koronavirovém ročníku rozjela NHL.

Atmosféra při utkání Česko - Švédsko

Zdroj: Václav Petrů

Za Kometu nyní nastupuje jeho o rok starší bratr Adam Zbořil. „Samozřejmě bráchovy výkony sleduju, zaplatil jsem si kvůli tomu vpnko, abych se mohl dívat. Takže když to jde, tak sleduju zápasy Komety," přesvědčoval stříbrný medailista z šampionátu do osmnácti let z roku 2014.

A jak se mu pozdávají výkony bratra v Kometě? „Líbí se mně. Vždycky s tátou ale říkáme, že by mohl přidat takový ten sajrajrt, který dělal, když byl mladý. To se hodně tlačil do brány. Pořád mu říkáme, že by to mohl dělat víc. Ale jako centr hraje systémově výborně," pochválil Zbořil sourozence.

Právě bratr a otec spolu s kamarádem z dětství sledovali jeho premiéru přímo ve Winning Group Areně. „Bohužel ostatním to nevyšlo. Jsem šťastný, že táta na tom utkání byl. Obětoval nám s bráchou spoustu času, když jsme byli malí, vozíval nás pořád na kempy, jezdil s námi na zápasy," dodal Zbořil.

Ještě větší radost mohou mít Zbořilovi v neděli, pokud se jméno Jakuba objeví ve finální nominaci na světový šampionát.

Kari Jalonen o Jakubu Zbořilovi:

„Líbil se mně. Byl připravený nastoupit, navíc doma v Brně. Musíme samozřejmě pochopit, že teď dlouho nehrál, i proto nastoupí taky v neděli."