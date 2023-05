Naposledy si v brněnské Winning Group Areně zachytal hokejový zápas před dvěma roky. Se smutným koncem. Před prázdnými tribunami kvůli covidovým restrikcím musel skousnoust prohru 1:4 ve čtvrtém čtvrtfinále play-off extraligy s Třincem a vyřazení Komety nejrychlejším způsobem 0:4 na zápasy. O dva roky později se Karel Vejmelka do stánku Komety vrátil jako pravděpodobná brankářská jednička české reprezentace. Před zaplněnými tribunami své bývalé domácí arény se dočkal aplausu, i když nezabránil porážce národního týmu 2:3 po prodloužení s Finy na úvod Českých her.

Brankář české reprezentace Karel Vejmelka. | Foto: ČTK

„Cítil jsem se dobře. Měl jsem husí kůži. Bylo super zase slyšet brněnské fanoušky, jak fandí. Z tohoto pohledu jsem si to užil. Zápas ale musím hodnotit negativně, závěr se nám nepovedl. Musíme se z něj poučit" prohlásil šestadvacetiletý gólman Arizony Coyotes.

V utkání si připsal třiadvacet úspěšných zákroků. Při druhé vyrovnávací brance, která padla třiadvacet vteřin před koncem normální hrací doby a třetí brance v prodloužení, měl zakrytý výhled. „Druhý gól vyletěl z klubka hráčů, puk jsem viděl pozdě. Třetí jsem neviděl vůbec. Jen to, jak střela proletěla kolem mě. Byly to těžké situace, ale to k tomu patří. S trenérem si rozebereme, co se dalo udělat jinak," prohlásil Vejmelka, který byl vyhlášen nejlepším hráčem národníhu týmu v utkání.

Úvod Českých her se nevydařil. Národní tým padl s Finy po prodloužení

Česká reprezentace nicméně v přípravě poprvé po šesti výhrách utrpěla porážku. Úřadující mistři světa Fini však budou na domácím šampionátu patřit k horkým favoritům na zlato i tentokrát. „Je to pro nás skvělá zkouška před mistrovstvím. Finové hráli, co jim funguje. Je dobré říct, že jsme byli konkurenceschopní a hráli s nimi vyrovnanou partii. Možná jsme chvílemi byli i lepší. Jejich gólman měl spoustu dobrých zákroků," ocenil svého protějška v bráně Finska Emiho Larmia Vejmelka.

Rodák z Třebíče se možná už ve zbytku brněnského turnaje v bráně neobjeví. Trenér národního týmu Kari Jalonen avizoval, že chce v dalších zápasech dát šanci všem hráčům a zbylá dvě utkání by tak mohli odchytat další gólmani Marek Langhamer a Šimon Hrubec. „Nevím, jestli budu o víkendu chytat. Dozvíme se to vždy den předem," prohlásil bronzový medailista z loňského světového šampionátu.

Český tým čeká na Českých hrách v Brně ješttě v sobotu od čtyř hodin odpoledne zápas se Švédskem a o den později ve stejný čas generálka na světový šampionát se Švýcarskem.