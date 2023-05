Petr Hubáček ukázal pohár pro mistra světa a zlatou medaili v Brně.Zdroj: Deník/Lubomír Stehlík

PETR HUBÁČEK. Devadesátky a taky přelom tisíciletí byly pro hokejovou Kometu dobou temna, kdy se klub topil v první a chvíli dokonce i ve druhé lize. Logicky proto z Brna cesta do reprezentace nevedla. Prvním hokejistou v éře samostatnosti, který se propracoval do národního týmu po sezoně v Kometě, byl Petr Hubáček.

Brněnskému rodákovi se to povedlo dokonce dvakrát, kdy čeští fanoušci zažili dva nejpovedenější šampionáty za posledních patnáct let. Hokejový buldok, který neúnavně znepříjemňoval hru soupeři ze čtvrté formace, totiž zažil zlatý šampionát v roce 2010 v Německu a parádní jízdu bratislavským šampionátem o rok později, kdy sice národní tým získal bronz, ale zanechal skvostný dojem.

Současný televizní expert Hubáček si důsledně plnil svou roli dělníka ze čtvrté formace, proto není divu, že z obou šampionátů nasbíral tři body, jeho přínos čněl v něčem jiném. V reprezentaci prokazoval velkou houževnatost, třeba v semifinále 2010 se Švédskem přišel o několik zubů, když blokoval střelu.

Až si mnozí fanoušci Komety kladli otázku, proč není platný v extralize podobně jako v národním týmu. „V Brně jsem naskočil do čtyřiadvaceti zápasů a jen tak pětkrát šestkrát jsem sám sobě mohl říct, že to bylo dobré. Jinak průměr, někdy ani to ne. I proto je strašně příjemný pocit, když jsem si ověřil, že na mezinárodní úroveň mám," hlásil po světovém šampionátu v roce 2010. O rok půl později v sezoně 2011/2012 dal Kometě nadobro sbohem a vydal se do Finska.