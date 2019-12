Naši prvňáčci: Škola v Tvarožné nabízí rodinné prostředí a vstřícný přístup

Tvarožná – Nevelká budova Základní školy Tvarožná stojí na samém okraji obce v těsné blízkosti kostela svatého Mikuláše. Budovu, ve které se děti vzdělávají pouze na prvním stupni, navštěvuje v tomto školním roce okolo osmdesáti žáků rozdělených do pěti ročníků. „Jsme téměř rodinná škola. Ve třídě je malý počet žáků a to přispívá ke vstřícné a přátelské atmosféře. Usilujeme o otevřenost našeho zařízení pro veřejnost a o dobrou spolupráci s rodiči našich dětí,“ sdělila ředitelka školy v Tvarožné Věra Floriánová.

Nižší počet žáků ve třídách pedagogům umožňuje lépe poznat osobnosti dětí a také včas zpozorovat a podchytit projevy různého rizikového chování. Žáci se pod dohledem sehraného učitelského týmu vzdělávají ve zrekonstruované historické budově, která uvnitř disponuje moderním vybavením.



Ve všech pěti třídách se děti učí anglicky, základy jazyka tak poznají už v první třídě. Žáci, kteří se chtějí rozvíjet i v jiných cizích řečích, mohou navštěvovat kroužky němčiny a francouzštiny. „Děti kromě předávání obecných znalostí vychováváme k samostatnosti a zodpovědnosti za své jednání. Učíme je také lásce k tradicím a místu, ve kterém žijí a vyrůstají. Předáváme jim poznatky o ochraně přírody, se kterou se setkávají všude kolem sebe,“ popsala Floriánová.

Se světem se malí studenti seznamují také při mimoškolních aktivitách. Budovu opouštějí kvůli pobytu na škole v přírodě nebo na lyžařském výcviku. Nové poznatky na ně ale čekají ale v těsné blízkosti školní budovy, například na velké zahradě, která nabízí herní prvky, sportoviště a také záhony, o které se děti učí starat.



Budova školy nemá kapacitu na to, aby se v ní mohly děti vzdělávat až do devátého ročníku, a to i přes to, že v šedesátých letech dvacátého století se v ní vzdělávalo asi 360 žáků. Ti tehdy navštěvovali školní budovu na směny, jednotlivé třídy tak měly jeden týden vyučování v dopoledních hodinách a další týden odpoledne.