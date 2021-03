/23. DÍL/ Zvládněte běžné situace v cizině díky novému seriálu Deníku. Naučíte se užitečné základy, které oceníte při každém pobytu v cizině.

Žena vybírá hotovost z bankomatu | Foto: Shutterstock

At the ATM machine (U bankomatu)

Některé věty na displeji bankomatu by vás mohly při výběru peněz v zahraničí překvapit. Jak se s přístrojem domluvit? Naučte se: Enter the amount you want to withdraw. (Zadejte částku, kterou chcete vybrat). Jak vás bankomat upozorní na přečerpaný limit? A jak se vás zeptá, zda chcete vytisknout stvrzenku? Podívejte se na další praktická slovíčka.