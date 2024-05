Krajský redaktor Deníku Rovnost Michal Hrabal. | Foto: Deník / Michal Hrabal

Dva přístupy mají cestující v brněnské městské hromadné dopravě k nastupování. Jeden, ten bezpečnější, je, že před příjezdem například šaliny už člověk stojí na zastávce a po otevření dveří do ní v klidu nastoupí. Druhý, více adrenalinový, pak vyžaduje určitou fyzickou zdatnost. Cestující většinou vidí šalinu projíždět kolem sebe několik desítek metrů před zastávkou a jeho úkolem pak je doběhnout do šaliny, než řidič zavře dveře. V Brně přitom nikdo nehlásí, že se dveře zavírají jako například v pražském metru, a tak je tento krok velmi instinktivní.

Takový sport navíc může být i dost nebezpečný. Příkladem může být například školák, který před několika dny sice zvládl doběhnout a proklouznout do posledních dveří jedné šaliny ještě než se zavřely, ale už nezvládl ukočírovat svůj pohyb a dopadl koleny na schody.

O štěstí a bdělosti řidiče nákladního auta pak může hovořit dívka, která dobíhala tramvaj s deštníkem v ruce. Aniž by se dívala kolem sebe, při přebíhání boční uličky vběhla do silnice jen kousek před nákladním vozem. Stávají se i případy, kdy dveře cestujícího přivřou.

Zatímco nadšenci na kolečkových bruslích používají jako ochranu chrániče na kolena a na lokty a cyklisté zase na hlavě nosí přilbu, dobíhači na šalinu zatím žádnou podobnou ochranu nepoužívají. I když minimálně za úvahu by to stálo. Minimálně případný tvrdý dopad na kolena by to zmírnilo.

Proč běžíte? I pět minut čekání je hodně

Nejbezpečnější pro každého cestujícího ale bude od tohoto sportu zcela upustit. Dobíhání na městskou hromadnou dopravu totiž může mít i tragický konec, což dokumentuje třeba nehoda ze začátku dubna. Člověk si pak uvědomí, že se vyplatí raději počkat pár minut na další spoj.