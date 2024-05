Scénu si na videu natáčí několik přihlížejících lidí. Jak to, že lidé, kteří denně přes Svoboďák prochází nebo přes něj projíždí, si instalace nevšimli?

A jak to, že internetem nekolují další videa, kromě výše popsaného?

Na video se můžete podívat ZDE.

Žádné obří rukavice na náměstí Svobody ani na brněnské tramvaji totiž nikdy neexistovaly. Video k příležitosti Českých hokejových her zveřejnila firma Škoda, která vůz ze své výroby i brněnské náměstí počítačově upravila. Pro někoho možná na první pohled patrné, v komentářích pod příspěvkem automobilky se však našli i lidé, kteří se podivovali, co se to v Brně objevilo.

Zajímavý reklamní tah a především vykřičník nad nutností ověřovat si informace, fotky i videa, na které na internetu narazíme. Na škodu je pak známé automobilce fakt, že na počítačově generovanou grafiku ve svém videu nijak neupozorňuje. Ne pro všechny uživatele sociálních sítích totiž jde o očividný fakt.